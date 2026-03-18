Die Ergebnisse von Fraport für das Geschäftsjahr 2025 zeigten einen moderaten Umsatz-Beat von 4,4 Mrd. EUR (+0,9 % im Vergleich zu den Erwartungen), angetrieben durch stärkere Flughafenentgelte in Frankfurt und robustes Passagierwachstum im internationalen Portfolio. Das EBITDA erreichte mit 1,44 Mrd. EUR einen Rekordwert, was den Erwartungen entsprach und durch verbesserte Margen im vierten Quartal unterstützt wurde. Das Unternehmen erzielte zum ersten Mal seit sieben Jahren einen positiven Free Cash Flow, was eine neue zweiphasige Dividendenpolitik ermöglichte, die Deleveraging priorisiert (fester Betrag von 1,00 EUR/Aktie, bis die Verschuldung unter 5,0x sinkt, danach Umstellung auf eine Ausschüttung von 60-80 %). Für das Geschäftsjahr 2026 deutet die Prognose auf einen fortgesetzten operativen Fortschritt hin, mit einem EBITDA-Wachstum von bis zu ~4 % im Jahresvergleich, was mit einem erwarteten Passagierwachstum von ~4 % im Mittelwert übereinstimmt. Allerdings wird der Nettogewinn aufgrund höherer Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus Terminal 3 zurückgehen. Positiv ist, dass der Free Cash Flow und die Bilanzkennzahlen voraussichtlich besser werden. Insgesamt entspricht der Ausblick unseren Erwartungen, was zu einem unveränderten Kursziel von 62,00 EUR und einer SELL-Empfehlung führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fraport-ag





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