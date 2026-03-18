Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass sein Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende des Unternehmens von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 zur Auszahlung kommen, und hebt die Dividende auf Jahresbasis auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie an.

Zusätzlich hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung eine neue Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien über 20,0 Milliarden US-Dollar beschlossen. Diese neue Ermächtigung kommt zusätzlich zu dem im November 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens hinzu, für das noch Rückkaufkapazität von rund 2,1 Milliarden US-Dollar verfügbar ist. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist nicht befristet. Zeitpunkt sowie Umfang der Aktienrückkäufe hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit ohne vorherige Ankündigung aufgenommen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am offenen Markt, im Rahmen von 10b5-1-Programmen, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe derivativer Instrumente erfolgen.

"Im Einklang mit unserem Bestreben, Kapital an unsere Aktionäre zurückzuführen, freuen wir uns, dass unser Verwaltungsrat eine Erhöhung unserer Quartalsdividende sowie eine neue Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien beschlossen hat", sagte Cristiano Amon, Präsident und Geschäftsführer von Qualcomm Incorporated. "Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, bleiben wir darauf fokussiert, für unsere Aktionäre Wert zu schaffen sowie zugleich unsere laufenden Diversifizierungsinitiativen mit Disziplin im Geschäftsbetrieb umzusetzen."

Über Qualcomm

Qualcomm arbeitet unermüdlich an Innovationen, um intelligente Datenverarbeitung überall verfügbar zu machen und die Welt bei der Bewältigung einiger ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Aufbauend auf unserer 40-jährigen Technologieführerschaft bei der Schaffung bahnbrechender Durchbrüche bieten wir ein breites Portfolio an Lösungen, die auf unserer führenden KI, leistungsstarken, stromsparenden Rechenleistung und unübertroffener Konnektivität basieren. Unsere Snapdragon -Plattformen bieten außergewöhnliche Kundenerlebnisse, und unsere Qualcomm Dragonwing -Produkte befähigen Unternehmen und Branchen, neue Höhen zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Ökosystem ermöglichen wir die digitale Transformation der nächsten Generation, um das Leben zu bereichern, Unternehmen zu verbessern und die Gesellschaft voranzubringen. Bei Qualcomm gestalten wir den menschlichen Fortschritt.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den Großteil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften praktisch alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und so gut wie alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. oder auch ihren Tochtergesellschaften. Patente von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualcomm.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Zusätzlich zu historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen sowie Überzeugungen und auf den Informationen, die uns derzeit vorliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter insbesondere Aussagen zu den im Rahmen unserer Aktienrückkaufprogramme zurückzukaufenden Beträgen, zum Zeitpunkt dieser Rückkäufe sowie zu den Arten von Transaktionen, über die Aktien zurückgekauft werden können, zu unserem Bestreben, Kapital an Aktionäre zurückzuführen, zur Ausweitung unserer Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen sowie zu unseren Diversifizierungsmöglichkeiten und unserer Disziplin im Geschäftsbetrieb, sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Frühere Dividenden sowie Aktienrückkäufe bieten keine Gewähr für künftige Dividenden oder Aktienrückkäufe. Zeitpunkt und Umfang künftiger Dividenden oder Aktienrückkäufe können, sofern sie erfolgen, sowohl gegenüber früheren Dividenden oder Aktienrückkäufen als auch gegenüber den derzeitigen Erwartungen erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "schätzen", "Ausblick", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einiger wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere: eine Verschlechterung unserer künftigen operativen Ergebnisse, unserer Finanzlage, unserer Cashflows oder unserer Geschäftsaussichten; eine Entscheidung unseres Verwaltungsrats, dass Dividenden oder Aktienrückkäufe nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sind; unerwartete, ungeplante oder alternative Erfordernisse oder Verwendungen unserer verfügbaren liquiden Mittel, einschließlich potenzieller Unternehmensübernahmen oder anderer strategischer Transaktionen; gesetzliche oder vertragliche Beschränkungen für Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe, auch im Rahmen von Kreditverträgen oder anderen Finanzierungsvereinbarungen; Änderungen steuerlicher oder sonstiger Gesetze in Bezug auf Dividenden oder Aktienrückkäufe; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie weitere Risiken, die in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 28. Dezember 2025 beendete Geschäftsquartal beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Unsere bei der SEC eingereichten Berichte sind auf unserer Website auf www.qualcomm.com verfügbar. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Risikofaktoren zu aktualisieren oder hierzu weiterhin Informationen bereitzustellen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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