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Der Essener Energiekonzern hat gerade Zahlen geliefert, die sich sehen lassen können. Solides Ergebnis, ambitionierter Investitionsplan, steigende Dividende, und eine Aktie, die in den letzten Wochen regelregelrecht durch die Decke gegangen ist. Klingt gut, aber genau hier wird es interessant. Denn wenn eine Aktie in kurzer Zeit so stark zulegt wie die von RWE, stellt sich immer dieselbe Frage: Ist da noch Luft nach oben oder haben die Märkte das Beste schon längst eingepreist? Wer jetzt kauft, zahlt möglicherweise für Erwartungen, die sich erst in Jahren erfüllen. Wer wartet, riskiert hingegen vielleicht, eine der spannendsten Storys zu verpassen. Ein Blick auf die Fakten, den Chart und das große Bild.

Rekordergebnis und ein 35-Milliarden-Plan

RWE hat in 2025 ein bereinigtes EBITDA von 5,1 Milliarden Euro erzielt. Das ist am oberen Ende der eigenen Erwartungen. Das bereinigte Nettoergebnis notiert bei 1,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie ist 2,48 Euro. Besonders stark zeigte sich das Segment Onshore-Wind und Solar, das gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen konnte. Offshore-Wind und Energiehandel blieben stabil, wenn auch etwas unter den Vorjahreswerten. Das Unternehmen baute seine Kapazitäten weiter aus, knapp drei Gigawatt neue Anlagen gingen 2025 in Betrieb. Der eigentliche Paukenschlag war jedoch die neue Strategie. Bis 2031 will RWE 35 Milliarden Euro netto investieren und das Erzeugungsportfolio auf 65 Gigawatt ausbauen. Fast die Hälfte der Mittel, 17 Milliarden Euro, fließt in die USA. Zum Hintergrund hierfür: Technologiekonzerne planen massive Ausgaben für KI-Infrastruktur und brauchen dafür eine zuverlässige Stromversorgung. RWE reagiert darauf nicht nur mit Erneuerbaren, sondern auch mit neuen Gaskraftwerken. In Arizona, Texas und Teilen des Mittleren Westens sollen sogenannte Energiecampus-Anlagen entstehen, Gas, Solar und Batteriespeicher im koordinierten Verbund. Das ist ein echter Strategiewechsel, denn RWE war in den USA bislang fast ausschließlich im Ökostrombereich aktiv. Nun kommt die flexible Grundlastversorgung hinzu, die Hyperscaler für ihre Rechenzentren brauchen. In Deutschland sieht die Strategie ebenfalls Wachstum vor. Bis zu drei Gigawatt neue wasserstofffähige Gaskraftwerke, abhängig von den Ausschreibungen der Bundesregierung. Dazu kommen große Batterieprojekte und weiterer Ausbau bei Onshore-Wind. Die Renditeerwartung für das gesamte Investitionsprogramm liegt bei über 8,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bis 2031 auf 4,40 Euro steigen. Es ist ein jährliches Wachstum von rund zwölf Prozent geplant. Die Dividende für 2025 beträgt 1,20 Euro. Für die kommenden Jahre soll sie jährlich um etwa zehn Prozent klettern.

Charttechnik

Die Aktie hat in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Der Kurs notiert aktuell klar oberhalb des 50er und 200er SMA, das Momentum ist eindeutig positiv. Auf Jahressicht schlägt RWE den DAX deutlich. Das ist bemerkenswert für eine Aktie aus dem Versorgungssektor, der normalerweise eher für Stabilität bekannt ist. Charttechnisch gibt es erst bei 70 Euro - historisch gesehen - einen harten Widerstand. Bis zum Allzeithoch bei 102,20 aus dem Jahr 2008 ist aber noch Luft nach oben. Ein Rücksetzer hingegen könnte in Richtung 52 bis 53 Euro führen, ein Bereich, der charttechnisch als Unterstützung dienen würde. Die Aufwärtstrendstruktur bleibt intakt. Allerdings ist die Aktie kurzfristig durchaus heißlaufend. Wer auf einen günstigeren Einstieg wartet, könnte bei einem Rücksetzer in den genannten Bereich fündig werden.

Was tun?

RWE ist fundamental gut aufgestellt. Die Zahlen für 2025 stimmen, der strategische Plan ist klar und glaubwürdig. Die Ausrichtung auf den KI-Stromboom in den USA ist ein Wachstumstreiber, der das Unternehmen von seinen europäischen Konkurrenten abhebt. Die steigende Dividende macht die Aktie auch für ertragsorientierte Anleger attraktiv. Auf der anderen Seite hat die Aktie in kurzer Zeit bereits sehr viel von diesem positiven Bild eingepreist. Wer heute kauft, zahlt für Erwartungen, die sich erst bis 2027 und 2031 materialisieren könnten. Das birgt Risiken: politische Unsicherheiten in den USA, volatile Energiepreise, mögliche Verzögerungen beim Bau neuer Anlagen. Für langfristig orientierte Anleger, die an die Strategie glauben, bleibt RWE eine gute Wahl. Wer bereits investiert ist, kann die Gewinne ruhig laufen lassen, sollte aber den Bereich um 50 Euro im Blick behalten. Das Momentum spricht noch für RWE, aber der Spielraum wird kleiner.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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