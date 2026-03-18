Bürgerenergie-Gemeinschaften können sich für eine Förderung bewerben, wenn sie ein innovatives Projekt rundum erneuerbare Energien und soziale Interaktion durchführen wollen. Es geht um Projektmittel von bis zu 100.000 Euro. Das'¯Bündnis Bürgerenergie e.V.'¯(BBen) hat einen neuen Förderaufruf für innovative'¯Vorhaben der Bürgerenergie gestartet. Und zwar zusammen mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Das Projekt nennt sich CommunitE-Innovation und erhält eine Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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