Santa Cruz - Auf die Kanarischen Inseln rollt derzeit ein heftiger Sturm zu, der am Wochenende wahrscheinlich für massive Regenfälle sorgen wird.



Der renommierte Wetterexperte Jörg Kachelmann warnt davor, dass es womöglich Regenmengen geben werde, "wie sie seit Menschengedenken nicht gefallen sind in kurzer Zeit". Man sollte von Freitag bis Sonntag auf allen südwestlichen Inseln der Kanaren an einem sicheren Ort sein, wobei besonders der Westen von La Palma sowie der Süden von Teneriffa und Gran Canaria betroffen seien.



Neben den Kanarischen Inseln wird wohl auch die ebenfalls bei Urlaubern beliebte portugiesische Insel Madeira betroffen sein. Der Regen wird wahrscheinlich mehrere Tage andauern und erst in der kommenden Woche abklingen. In bergigen Regionen drohen durch die Regenfälle Erdrutsche und Schlammlawinen. Außerdem sind vielerorts Überschwemmungen wahrscheinlich.





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