Longi will seine Solarmodule Hi Mo X10 besonders feuerfest machen. Dafür soll Brandschutz-Sicherheit auf Zell-, String- und Modulebene sorgen. Der chinesische Solarmodulbauer Longi hat eine feuerbeständige Version des PV-Moduls Hi-MO X10 für dezentrale Solaranwendungen vorgestellt. Wie Longi dazu mitteilte, nutze es die Zelltechnologie "Hybrid Passivated Back Contact" der zweiten Generation. Diese Entwicklung diene dazu, Brandrisiken wie Hotspots und Gleichstromlichtbögen zu minimieren. Es sei für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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