Das schwedische Unternehmen Flower hat beim SET Festival in Berlin den Award in der Kategorie "Clean Energy and Storage" gewonnen. Flower betreibt eine KI-gestützte Plattform zur Echtzeit-Optimierung von Batteriespeichern, Wind- und Solarparks. Fachleute aus der internationalen Clean-Tech-Branche kamen gestern beim SET-Festival in Berlin zusammen. Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Batteriespeicher, Mobilität, Industrieanwendungen, Softwarelösungen und Agrartechnologie diskutierten aktuelle Entwicklungen und stellten neue Geschäftsmodelle vor. Neben Fachpanels mit Expertinnen und Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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