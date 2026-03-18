Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie reagierten damit auf den gesunkenen Ölpreis. Dieser reagierte auf Bemühungen, den Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf abseits der Strasse von Hormus zu organisieren. Zuletzt hatte das Opec-Mitglied Irak eine Vereinbarung mit der Türkei zur Wiederaufnahme von Öltransporten getroffen. Der EuroStoxx50 notierte am Mittag 0,9 Prozent höher mit 5.820,98 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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