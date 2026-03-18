Rekordergebnisse: Brixton meldet bis zu 9.421 g/t Silber vom Langis-Projekt!

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Brixton Metals trifft auf dem Silberprojekt Langis 18,2 Meter mit 3.638 g/t Silber, inklusive 6,8 Meter mit 9.421 g/t. Die Bohrungen konzentrieren sich auf Erweiterung und Verdichtung hochgradiger Zonen.
Brixton Metals (WKN A423P0 / TSXV BBB) legt von seinem zu 100% kontrollierten Silberprojekt Langis eine weitere Serie hochgradiger Silbergehalte vor. Besonders Bohrloch LM-26-305 ragt heraus, das nach Unternehmensangaben den bislang besten Silberabschnitt in der Geschichte der Gesellschaft lieferte - gemessen an der Kombination aus Gehalt und Mächtigkeit!
Denn das Bohrloch durchschnitt 18,2 Meter mit 3.638 g/t Silber (!) ab 113,8 Metern Tiefe, darunter 6,8 Meter mit 9.421 g/t Silber ab 121,2 Metern. Damit rückt Langis im historischen Silberrevier von Cobalt (Ontario) weiter in den Mittelpunkt der laufenden Explorationsarbeiten des Unternehmens.
Die neuen Resultate stammen aus der zweiten Ergebnischarge des Bohrprogramms 2026. Insgesamt hat Brixton Metals in diesem Jahr bereits 7.510,25 Meter in 39 Bohrlöchern abgeschlossen. Neun Bohrlöcher wurden schon zuvor veröffentlicht, nun kommen fünf weitere Bohrungen mit zusammen 1.034,80 Metern Bohrlänge hinzu. Das Programm zielt sowohl auf die Verdichtung bekannter hochgradiger Silberzonen als auch auf deren Erweiterung. Der Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten liegt südlich des Bereichs Shaft 6, wo die ersten Bohrungen der Saison angesetzt wurden.
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