Die Novo Nordisk-Aktie legt in dieser Woche schon wieder den Rückwärtsgang ein. Am Mittwochmorgen verliert sie mehr als -2% und notiert bei 32,54 €. Ist bei dem arg gebeutelten Titel keine Trendwende in Sicht? Trauerspiel geht erstmal weiter Ein einstiger Hoffnungsträger der europäischen Pharma-Branche wirkt dieser Tage wie ein zerrupftes Huhn, dem immer mehr Federn abfallen. Allein binnen eines Monats hat die Aktie von Novo Nordisk -21% verloren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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