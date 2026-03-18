thyssenkrupp nucera - Der Wasserstoffmarkt wirkt seit Monaten zäh - doch thyssenkrupp nucera liefert jetzt ein kräftiges Signal: Das Unternehmen wird vom spanischen Energieanbieter Moeve mit der Lieferung von 300 MW Elektrolyse-Kapazität für das Projekt "Onuba" in Andalusien beauftragt. Das Volumen liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich - und noch wichtiger für Anleger: nucera konkretisiert die Order-Intake-Prognose und hebt die Untergrenze für 2025/26 deutlich an. Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe - Buchung erst im 2. Halbjahr 2025/26 Der Vertrag umfasst Planung, Beschaffung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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