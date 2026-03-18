Coherent Solutions hat eine Future of Finance-Studie veröffentlicht, in der aufgezeigt wird, wie KI die Betrugsaufdeckung im Finanzdienstleistungssektor vorantreibt. Die Studie bietet Finanzinstituten ein strategisches, auf den umfangreichen Erfahrungen des Unternehmens im Bereich KI-Entwicklung basierendes Rahmenwerk, um mit adaptiven, "Human-in-the-Loop"-KI-Systemen gegen zunehmende und immer raffiniertere Betrugsmethoden vorzugehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317561504/de/

Coherent Solutions releases research on AI-driven fraud prevention.

In dem Whitepaper wird die aktuelle Bedrohung durch Transaktionsbetrug thematisiert, der immer schneller und raffinierter vonstattengeht. Herkömmliche regelbasierte Systeme hinken dieser Entwicklung hinterher, weshalb Finanzinstitute angreifbar sind. Banken, Kreditgeber und Finanzinstitute, die KI und maschinelles Lernen einsetzen, können Verluste durch Betrug um bis zu 50 reduzieren und Anomalien in Echtzeit erkennen. Wenn KI-Systeme unter Einhaltung angemessener Governance-Regeln und menschlicher Aufsicht implementiert werden, vereinfachen sie außerdem Audits und erleichtern den Nachweis der Einhaltung regulatorischer Auflagen.

"Kunden erwarten nahtlose digitale Erlebnisse, Regulierungsbehörden verlangen Transparenz, und Unternehmen müssen neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein. KI bietet eine All-in-One-Lösung vorausgesetzt, sie wird in Verbindung mit "Human-in-the-Loop" (HITL) -Monitoring, Nachvollziehbarkeit und robuster Governance eingesetzt", so Vittesh Sahni, Senior Director of AI bei Coherent Solutions, der zuvor das Data-Science- und ML-Team eines Fintech-Anbieters leitete.

Das Whitepaper bietet einen detaillierten Überblick über Maßnahmen und Strategien zur Betrugsaufdeckung für moderne Finanzinstitute:

Warum KI für die Betrugserkennung erforderlich ist

Was Führungskräfte über KI zur Aufdeckung von Betrug wissen müssen

Die besten Use Cases und Anwendungsmethoden für agentenbasierte KI

Strategische Geschäftsvorteile des Einsatzes von KI zur Aufdeckung von Betrug

Compliance, Risiken und technische Herausforderungen, mit denen Banken konfrontiert sein können

Wie Banken das beste KI-Modell auswählen sollten: Modellvergleichsmatrix

Implementierungsfahrplan

Bereitschafts-Checkliste zur Betrugserkennung

Expertenmeinungen zur Zukunft der Betrugsbekämpfung

Finanzinstitute sollten ihr aktuelles Betrugsrisiko gewissenhaft analysieren und sich auf zukünftige Bedrohungen vorbereiten. Betrugsversuche und die zu ihrer Abwehr entwickelten KI-Systeme entwickeln sich ständig weiter, weshalb sich auch die Abwehrmaßnahmen entsprechend weiterentwickeln müssen, um dem Unternehmen einen echten digitalen Mehrwert zu bieten. Laden Sie hier den vollständigen Bericht kostenlos herunter.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein 1995 gegründetes, global tätiges Engineering-Unternehmen für digitale Lösungen. Mit Teams in 10 Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika kann das Unternehmen auf 30 Jahre technologische Expertise und Branchenkenntnis zurückgreifen, um kundenspezifische digitale Lösungen bereitzustellen. Coherent Solutions arbeitet mit wachstumsstarken Scale-ups und ambitionierten globalen Marken zusammen und ist für seinen Fokus auf Qualität, Transparenz und Innovation bekannt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317561504/de/

Contacts:

Pressekontakt

media@coherentsolutions.com