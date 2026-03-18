Der Softwareanbieter hat die Nutzung seines Tools zur automatisierten Abrechnung ausgewertet. Die finanzielle Beteiligung etabliert sich demnach zunehmend - vor allem auch wegen der nach EEG möglichen Erstattung für die Anlagenbetreiber. Für rund 14. 000 Photovoltaik- und Windkraftanlagen wurde nach Angaben des Softwareanbieters Node Energy im Jahr 2025 dessen digitales Betriebsführungs-Cockpit genutzt. Bei gut 21 Prozent dieser Projekte kommt ein Modul zur automatisierten Abwicklung von Zahlungen an die jeweiligen Standortkommunen zum Einsatz. Eine jetzt vorgelegte Auswertung belegt Node Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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