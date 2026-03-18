Verteilnetzbetreiber N-Ergie beauftragt MaxSolar mit dem Bau eines neuen Großbatteriespeichers. Er soll durch netzdienliche Fahrweise PV-Strom aufnehmen und das Netz entlasten. Das PV- und Speicherunternehmen MaxSolar hat die Ausschreibung zum Betrieb eines netzdienlichen Großbatteriespeichers im Gebiet der N-Ergie Netz GmbH gewonnen. Der Nürnberger Verteilnetzbetreiber hatte die Ausschreibung vorgenommen und berichtete nun über das Ergebnis. MaxSolar habe sich in der Ausschreibung unter mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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