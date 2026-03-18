Die kommunale Förderung kann die Installation von Balkonkraftwerken um bis zum Dreifachen erhöhen. Das zeigt eine Masterarbeit der Universität Kassel am Beispiel der nordhessischen Stadt. Eine Masterarbeit der Universität Kassel zeigt, dass der Zubau von Balkonkraftwerken durch eine kommunale Förderung deutlich vorankommen kann. Die Arbeit beleuchtet des Beispiel der Stadt Kassel. Wie die Universität der nordhessischen Großstadt mitteilte, können Kassels Bürgerinnen und Bürger seit Oktober 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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