Im Rahmen seiner globalen Klimaschutzstrategie investiert der Finanzinvestor KKR in den indischen E-Bus-Hersteller PMI Electro Mobility und dessen Busbetreiberplattform Allfleet. Dabei sollen bis zu bis zu 310 Millionen US-Dollar fließen, um die E-Bus-Plattform von Allfleet auszubauen und die Fertigungskapazitäten von PMI Electro weiter zu stärken. KKR gilt als Inbegriff einer "Heuschrecke", seit der damalige SPD-Chef Frank Müntefering im Jahr 2005 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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