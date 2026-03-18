Neue Anschlussregeln von Mitnetz setzen Batteriespeicher unter Druck: Strengere Vorgaben für Leistungsänderungen und eine Deckelung bei der Primärregelleistung könnten Erlöse spürbar reduzieren und Geschäftsmodelle verändern. Im Verteilnetz von Mitnetz müssen Batteriespeicher künftig mit erheblichen Einschränkungen bei der Einspeisung rechnen. Der Verteilnetzbetreiber hat seine technischen Anschlussbedingungen (TAB) für das Hochspannungsnetz angepasst. Im Zentrum steht eine neue Vorgabe zu zulässigen Änderungsgradienten der Wirkleistung, die Erzeugungsanlagen und Speicher unterschiedlich behandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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