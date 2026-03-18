EQS-News: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
|Petuelring 130
|80788 München
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@bmw.de
|Internet:
|https://bmwgroup.com/hv
|ISIN:
|DE0005190003
|Ende der Mitteilung
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2293784 18.03.2026 CET/CEST