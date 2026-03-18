Die kommunale Beteiligung an Solar- und Windparks nach §6 EEG generiert Millionen für die Haushalte von Städten und Gemeinden. Immer mehr Bundesländer machen derweil die formal freiwillige Abgabe zur Pflicht. Im Zuge des §6 EEG habern Kommunen in Deutschland 2025 finanzielle Beteiligungen mindestens im zweistelligen Millionenbereich erhalten. Das legen Untersuchungen des Softwareanbieters Node.energy für die eigenen Kunden nahe. Demnach haben 152 node.energy-Kunden insgesamt 1.200 Kommunen an 3.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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