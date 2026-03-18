© Foto: Joko - JokoFielmanns Aktie notiert auf dem tiefsten KGV seit 2008 - obwohl Margen steigen und der Wettbewerb schrumpft. Ist das eine Chance oder ein Warnsignal? Die Antwort überrascht.So richtig scheinen die Fundamentaldaten und die Kursentwicklung bei Fielmann noch nicht zusammenzupassen: Das KGV der Aktie liegt aktuell beim rund 15-Fachen der erwarteten Gewinne für die nächsten zwölf Monate - ein Niveau, das der Hamburger Optikkonzern zuletzt 2008 gesehen hat. Dabei wächst das Unternehmen, steigen die Margen, und ein wichtiger Wettbewerber in Deutschland hat an Schlagkraft verloren. Der Markt, so scheint es, hat die Story noch nicht vollständig eingepreist. Das zumindest ist die Kernthese einer …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE