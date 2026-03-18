thyssenkrupp nucera liefert Elektrolyseure für Moeve zum Bau des größten grünen Wasserstoffprojekts Südeuropas
Madrid / Dortmund, 18. März 2026 - thyssenkrupp nucera und Moeve haben einen Vertrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung unterzeichnet. Demnach wird thyssenkrupp nucera das Equipment seiner alkalischen Wasserelektrolyse-Technologie mit einer Kapazität von 300 Megawatt (MW) bereitstellen. Die Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen dar. Moeve treibt im La Rábida Energy Park in Huelva, Spanien, das Projekt "Andalusian Green Hydrogen Valley" voran. Im Rahmen des Vertrags wird thyssenkrupp nucera 15 standardisierte 20-MW-Elektrolyseure für die erste Phase des Projekts liefern, das unter dem Namen Onuba bekannt ist und die größte Anlage für grünen Wasserstoff in Südeuropa darstellt. Moeve gab Anfang März die endgültige Investitionsentscheidung (FID) bekannt - ein entscheidender Meilenstein für die Umsetzung des Projekts.
"Die Iberische Halbinsel bietet eine der größten Chancen Europas für die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff. Onuba zeigt: Große Projekte für grünen Wasserstoff können selbst in volatilen Märkten vorankommen und die endgültige Investitionsentscheidung erreichen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Mit unserer Erfahrung und unserer für industrielle Anwendungen prädestinierten Technologie der alkalischen Wasserelektrolyse sind wir bestens aufgestellt, um Moeve auf dem Weg zur Wasserstoffproduktion im Gigawatt-Maßstab zu unterstützen", sagte Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera.
"Moeve baut eines der größten grünen Wasserstoffprojekte Europas zur Versorgung mit erneuerbaren Kraftstoffen auf. Gemeinsam mit seinen Partnern etabliert Moeve einen strategischen Knotenpunkt für saubere Energie in Südspanien, um die Energie- und Industrie-Resilienz Europas zu stärken. Durch die Partnerschaft mit thyssenkrupp nucera verbinden wir Erfahrung in der Elektrolysetechnologie mit der Fähigkeit von Moeve, komplexe Projekte in großem Maßstab zu entwickeln und zu integrieren", sagte Maarten Wetselaar, CEO von Moeve.
Mit einer Leistung von 300 MW wird Onuba die Kapazität haben, jährlich rund 45.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren und damit die CO2-Emissionen um rund 250.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Das Projekt stellt die erste Phase von Moeves "Andalusian Green Hydrogen Valley" dar, einem umfassenderen Plan zum Aufbau einer skalierbaren Wasserstoff-Wertschöpfungskette mit Sitz in Südspanien. Die umfangreich vorhandenen Solar- und Windressourcen machen den Standort zu einem der wettbewerbsfähigsten in Europa für die Produktion von grünem Wasserstoff. Strategische Hafeninfrastruktur und etablierte Transportkorridore werden das Angebot aus der Region mit der industriellen Nachfrage in ganz Nordeuropa verbinden und so die Dekarbonisierung auf dem gesamten Kontinent beschleunigen.
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Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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