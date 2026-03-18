Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem leicht festeren Start deutlich an Terrain eingebüsst und notiert entsprechend kurz nach 15 Uhr deutlich tiefer. Das Minus im Leitindex SMI ist dabei mit 1,55 Prozent auf 12'761 deutlich fester als beim SMIM der mittelgrossen Werte mit lediglich -0,63 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 2934. Der Grund dafür ist, dass vor allem die grossen defensiven Schwergewichte, stark im Minus gehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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