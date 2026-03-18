New York - Verstärkte Inflationssorgen belasten am Mittwoch die New Yorker Börsen. Vor der später erwarteten US-Zinsentscheidung hielten sich die Anleger im frühen Aktienhandel zurück nach zuletzt zwei Erholungstagen. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden unerwartet stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung. Der Dow Jones Industrial gab eine halbe Stunde nach dem Auftakt um 0,5 Prozent auf 46.749 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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