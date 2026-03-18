LANXESS Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen des Aktien Marathon wird wöchentlich eine Aktie umfassend analysiert und bewertet. Der Fokus liegt dabei klar auf der langfristigen Entwicklung und weniger auf kurzfristigen Marktschwankungen.

Die Analysen basieren auf fundamentalen Unternehmensdaten, die auf einen mehrjährigen Horizont - bis 2028 bzw. 2030 - projiziert werden. Ziel ist es, Anlegern eine fundierte Grundlage für langfristige Investitionsentscheidungen zu liefern und die eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abzugleichen.

- LANXESS WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Symbol: LNXSF/ Kürzel: LXS

? Drei Key Takeaways

1. Schwaches charttechnisches Gesamtbild Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt die Lanxess Aktie einen intakten Abwärtstrend. Wichtige gleitende Durchschnitte wurden nicht nachhaltig zurückerobert.

2. Entscheidende Widerstände im Fokus Die Bereiche um die SMA20 und SMA50 bleiben zentrale Hürden. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde die Lanxess Prognose im Aktien Marathon deutlich aufhellen.

3. Langfristig Chancen bei Trendwende Trotz aktueller Schwäche bietet die Aktie Potenzial, falls sich die fundamentale Lage verbessert und ein technischer Trendwechsel gelingt. Bis dahin überwiegen jedoch die Risiken.

Lanxess Prognose: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im langfristigen Chart zeigt sich bei der Lanxess Aktie ein klarer Abwärtstrend. Seit dem Hoch im Februar 2021 bei 67,38 EUR hat das Papier deutlich an Wert verloren.

Zwar konnte sich die Aktie nach dem Corona-Tief erholen, allerdings fehlte es anschließend an nachhaltiger Stärke. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig wieder abverkauft.

Im Jahr 2024 bewegte sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsphase, bevor diese Bewegung nach unten aufgelöst wurde. Besonders auffällig:

Widerstand im Bereich der SMA20 (aktuell 17,31 EUR) und SMA50 (21,51 EUR)

Fehlende nachhaltige Ausbrüche nach oben

Bruch der Seitwärtsrange im Juli 2025

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