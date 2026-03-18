Heidelberger Druckmaschinen geht einen mutigen Schritt in die Rüstungsindustrie: Zusammen mit dem israelischen Partner Ondas entsteht ein neues Joint Venture in Brandenburg, das autonome Drohnenabwehrsysteme entwickelt und produziert. Die Heidelberger Druckmaschinen AG wagt einen entschlossenen Schritt in den Verteidigungssektor. In Kooperation mit der US-israelischen Ondas Autonomous Systems gründet das Unternehmen ein Joint Venture, das fortschrittliche Systeme zur Drohnenabwehr entwickelt. Die Entscheidung, in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de