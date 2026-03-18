Rüstungsaktien sind durch den Iran-Krieg wieder in den Fokus gerückt. Vor allem Drohnenabwehr spielt angesichts der Art, wie der Konflikt ausgetragen wird, eine immer wichtigere Rolle. Heidelberger Druck hat bereits seit Längerem angekündigt, in die Branche einsteigen zu wollen. Angesichts einer neuen Kooperation legt die Aktie am Mittwoch elf Prozent zu.Der SDAX-Konzern will im Rüstungsgeschäft neue Wachstumsfelder erschließen und hat bereits im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär