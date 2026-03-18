Rimac Technology bekommt einen neuen CEO: Der aktuelle COO Nurdin Pitarevic folgt in dieser Position auf Mate Rimac. Der Gründer des Unternehmens und bisherige CEO bleibt aber weiterhin Präsident der Rimac Group und will sich zudem künftig stärker auf das Joint-Venture Bugatti Rimac konzentrieren. Mit Nurdin Pitarevic (im Bild oben) setzt Rimac auf eine interne Lösung. Er war bislang Chief Operating Officer und steigt nun zum CEO auf. Auf die Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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