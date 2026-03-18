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18.03.2026 17:00 Uhr
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Micron Technology (MU) vor den Zahlen: Auf der Welle der KI

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Micron Technology (MU) vor den Zahlen: Auf der Welle der KI

Micron Technology steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen - und die Erwartungen sind hoch. Der Speicherchip-Spezialist profitiert massiv vom KI-Boom, der die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher wie HBM und DRAM in die Höhe treibt. Nach einem bereits starken ersten Quartal mit deutlichen Margensteigerungen und einem explosionsartigen Gewinnwachstum richten sich die Blicke nun auf mögliche neue Rekorde. Getrieben durch knappe Angebotsbedingungen und eine weiterhin robuste Preisentwicklung sehen Analysten Micron klar auf Wachstumskurs - ein Profiteur der aktuellen KI-Infrastruktur-Offensive.

Auch der Ausblick bleibt vielversprechend: Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen Milliardenumsätze und eine nochmals höhere Profitabilität in Aussicht. Insbesondere der stark wachsende Markt für KI-Speicherlösungen eröffnet enorme Chancen, während Micron parallel massiv in neue Kapazitäten investiert. Dennoch bleibt die Branche zyklisch und anfällig für makroökonomische Schwankungen. Entscheidend wird daher sein, ob das Unternehmen die hohe Nachfrage nachhaltig bedienen kann - und ob der KI-getriebene Superzyklus tatsächlich anhält.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

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