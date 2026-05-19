NEW YORK (dpa-AFX) - Dank einer Trendwende bei etlichen zuvor schwachen Halbleitertiteln hat der Nasdaq 100 am Dienstag seine Verluste quasi wettgemacht. Nach einer Stippvisite in positivem Terrain notierte der technologielastige Auswahlindex zuletzt 0,06 Prozent tiefer bei 28.977 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 konnte mit 7.386 Punkten sein Minus immerhin auf 0,22 Prozent eindämmen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial - Vortags zum Handelsende einziger Gewinner - ging es noch um 0,21 Prozent auf 49.583 Punkte bergab.

Damit können die Anleger auf eine Fortsetzung der jüngst pausierenden Erholungsrally hoffen, die vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragen wurde. Dazu passte ein Rückblick der US-Bank JPMorgan auf die jährliche hauseigene Investorenkonferenz zu den globalen Finanzmärkten vergangene Woche. In der Wahrnehmung der Anleger seien Investitionen in KI ein wesentlich stärkerer Markttreiber als geopolitische Risiken oder Stagflationsgefahren, schrieben die Experten. Als existenzielle Bedrohung gelte nicht mehr die Politik, sondern die Angst, beim Thema KI den Anschluss zu verpassen.

Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte schon am Montag letztlich nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt.

"Anleger sehnen ein Ende des Konflikts im Nahen Osten herbei", sagte Dan Coatsworth, Marktstratege beim britischen Anbieter von Online-Investmentplattformen AJ Bell. Dies dürfte dazu beitragen, die Ölpreise zu senken, die Spekulationen über Zinserhöhungen zu dämpfen und den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum zu lenken. Bislang ziehe sich der Konflikt aber weiter hin, was die Anleger verunsichere.

Im Nasdaq 100 zählten die Halbleitertitel Micron, ARM und Intel mit Kursaufschlägen von bis zu 5,6 Prozent zu den größten Gewinnern. Zur vorherigen Branchenschwäche hatte Aktienstratege Roger Lee von der Investmentbank Cavendish gesagt, angesichts der Rally seit Jahresbeginn seien Gewinnmitnahmen keine Überraschung. Nvidia schafften zuletzt ein Plus von 0,4 Prozent. Der Ki-Chip-Riese legt am Mittwoch nach Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vor.

Im Dow legten die anfangs schwachen Aktien von Home Depot nach einem Tief seit November 2023 eine Trendwende hin und gewannen 0,6 Prozent. Die Baumarktkette hatte im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Ergebnisseitig schlug sie sich aber besser als gedacht.

Dass die Alphabet-Tochter Google zusammen mit dem Finanzinvestor Blackstone Rechenzentren für KI aufbauen will, half den Aktien beider Unternehmen indes wenig: Während die A-Aktien von Alphabet 1,3 Prozent verloren, sanken Blackstone um 1,4 Prozent.

Amer Sports stiegen hingegen um 4,5 Prozent. Der Hersteller von Sportartikeln hob die Jahresprognose an. Zudem übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen.

Hyperliquid Strategies profitierten von Gerüchten, wonach die US-Börsenaufsicht den Handel mit Krypto-Versionen von Aktien vorbereite: Die Titel zogen um 13 Prozent an.

Die Papiere von Agilysys legten einen Kurssprung von rund 14 Prozent hin, nachdem der Software-Anbieter für das Gastgewerbe Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Die Aktien des Vermögensverwalters XP gaben indes nach Geschäftszahlen um 4,7 Prozent nach./gl/nas

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