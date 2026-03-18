Der Weltwassertag am 22. März erinnert alljährlich an eine unbequeme Realität: Die essenziellste Ressource allen Lebens wird knapper, während ihr Verbrauch weiter steigt. Wasser entwickelt sich damit zunehmend vom selbstverständlichen Gut zum strukturellen Engpassfaktor für Wachstum und industrielle Entwicklung. Kommentar von Saurabh Sharma, Fondsmanager bei J O Hambro Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigender Konsum treiben die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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