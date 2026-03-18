© Foto: Thomas Fuller - picture alliance / NurPhotoAmazon-Chef Andy Jassy sieht AWS in zehn Jahren bei 600 Milliarden US-Dollar, doch hohe Investitionen und Kosten bremsen das Wachstum.Amazon investiert in künstliche Intelligenz so massiv wie kein anderer US-Tech-Riese. CEO Andy Jassy peilt für das Cloud-Geschäft Amazon Web Services, kurz AWS, einen Umsatz von 600 Milliarden US-Dollar in rund einem Jahrzehnt an, berichtete Reuters aus einer internen Sitzung. Amazon müsse jetzt investieren, um später die Erträge zu sichern, so Jassy. Sein Argument: Um Land, Energie und Hardware langfristig zu sichern, sei kurzfristig deutlich mehr Kapital nötig. Analysten zeigen sich zurückhaltend Die Summe wirkt beeindruckend, doch die Aktien blieben davon …Den vollständigen Artikel lesen
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