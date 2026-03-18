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ams OSRAM zeigt microLED-Arrays mit höchster Effizienz für slow-and-wide Optical Interconnects in KI-Datenzentren und startet die Produktentwicklung
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (18. März 2026) - ams OSRAM entwickelt seine EVIYOS microLED-Technologie für slow-and-wide AI-Interconnects weiter, zeigt ultraniedrigen Leistungsverbrauch bei hohen Datenraten und treibt die Produktentwicklung voran
"Mit EVIYOS haben wir als führendes Unternehmen im Bereich Digital Photonics microLED Arrays für hochpixelige Automotive-Frontbeleuchtung erstmals im industriellen Maßstab etabliert. Diese Kompetenz übertragen wir nun auf eines der drängendsten Probleme moderner KI-Rechenzentren - den Energiebedarf der Datenübertragung zwischen und innerhalb von KI Server-Racks", sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. "Dieser Fortschritt positioniert uns stark im wachstumsstarken Segment der AI-Infrastruktur."
Hocheffiziente Datenübetragung innerhalb von KI-Rechenzentren
Der neue microLED-Array-Prototyp nutzt einen proprietären Epitaxie-Stack und bietet:
Diese Eigenschaften adressieren direkt die Engpässe in der Datenübertragung innerhalb moderner KI-Server Systeme, in denen die Datenübertragung zunehmend den Energieverbrauch des Gesamtsystems dominiert.
Vom preisgekrönten EVIYOS zu slow-and-wide Optical Interconnects für KI
Die Führungsposition von ams OSRAM im Bereich microLED-Technologie wurzelt in EVIYOS, dem weltweit ersten Automotive-Mikro-Emitter-Array in Großserie. Es vereint 25.600 einzeln adressierbare Pixel, jeweils etwa halb so breit wie ein menschliches Haar, mit einem CMOS-Treiberchip in einem kompakten Gehäuse. Diese einzigartige Integration von microLED und CMOS - ein Paradebeispiel für Digital Photonics - wurde mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. "Digitales Licht" begründete die industrielle Fertigung von microLED Arrays in großem Maßstab und hat seither in Serienfahrzeugen eine außergewöhnliche Robustheit bewiesen.
Dieselbe Kerntechnologie bildet nun die Grundlage für optische I/O-Komponenten, die die thermischen und energetischen Herausforderungen der Datenübertragung in modernen KI Serverarchitekturen adressieren.
Bewährte MicroEmitter Technologie für optische Datenkommunikation
Für Optische Interconnects ähnelt der Fertigungsprozess dem der Automotive Matrix Emitter - mit einem wesentlichen Unterschied: Während EVIYOS auf monolithische Arrays setzt, kommen in Data-Center-Anwendungen vereinzelte microLEDs zum Einsatz. Diese Emitter werden aus dem Wafer vereinzelt, auf ein Substrat montiert und dort so positioniert, sodass jede microLED einen eigenen Glasfaserkanal in einem multikanaligen Licht-Wellen-Leiter-Kabel bedient. Das Substrat kann anschließend zur Systemintegration auf einen CMOS-Wafer aufgebracht werden.
Dank ihrer extrem kleinen Grundfläche ermöglichen microLED-basierte Transceiver eine sehr hohe Bandbreitendichte. Einzelne Emitter unterstützen Datenraten von =3,0Gbit/s pro Kanal bei Energieverbräuchen unter 2pJ/Bit über eine vollständige 10-Meter-Strecke, und erfüllen dabei die branchenüblichen Bit-Error-Rate-Spezifikationen von <10?¹5.
Der Ersatz einer einzelnen Ultra-High-Speed-Datenleitung durch Hunderte paralleler Kanäle in einer slow-and-wide-Architektur bietet mehrere Vorteile für KI-Infrastrukturen:
Weitere Informationen: MicroLED Innovation News - From Headlamps to Data Centers | ams OSRAM
Vom Prototyp zur Produktentwicklung
Mit der erfolgreichen Adaption der EVIYOS-Basistechnologie auf die Anforderungen der KI Datenkommunikation vollzieht ams OSRAM nun den schnellen Übergang in die Produkt-entwicklungsphase - im Einklang mit der Digital-Photonics-Strategie, die am 05. Februar 2026 vorgestellt wurde.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
"Sense the power of light" - unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
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ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ams-OSRAM AG
|Tobelbader Straße 30
|8141 Premstaetten
|Österreich
|Telefon:
|+43 3136 500-0
|E-Mail:
|investor@ams-osram.com
|Internet:
|https://ams-osram.com/
|ISIN:
|AT0000A3EPA4
|WKN:
|A118Z8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
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