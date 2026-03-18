Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 publiziert. Die Berichte sind ab 18. März 2026 online auf der Webseite der SZKB sowie als PDF-Download verfügbar. Der Geschäftsbericht umfasst den Jahresbericht, Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die Jahresrechnung 2025 der SZKB. Er stellt die wirtschaftliche Lage der Bank dar. Die Jahresrechnung umfasst insbesondere Bilanz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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