Zürich - Die internationalen Finanzmärkte bleiben im Bann des Iran-Krieges. Während der Ölpreis weiter nach oben zeigt, verlieren die Aktienmärkte tendenziell immer mehr an Boden. So auch der hiesige Aktienmarkt, der am Mittwoch gemessen am Leitindex SMI nach einem insgesamt recht freundlichen Start bis zum Schluss stark an Terrain einbüsste. Für einmal standen dabei vor allem auf die defensiven Index-Schwergewichte überdurchschnittlich unter Druck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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