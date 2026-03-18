Paris/London/Zürich - Europas Börsen sind am Mittwochnachmittag ins Minus abgetaucht. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend erwartet wird, erhöhte ein Angriff Israels auf iranische Gasanlagen wieder die Unsicherheit. Der Iran droht, Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Lag der EuroStoxx50 am Vormittag noch mit bis zu einem Prozent im Plus, schloss der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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