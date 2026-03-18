Es sind heiße Zeiten für Auto-Aktien. Dabei können Sparer und Anleger gerade jetzt 24 Monate lang sportliche Zinsen mit BMW verdienen. Wie das funktioniert und für wen sich das Angebot besonders lohnt. Denn mit der Aktienanleihe auf BMW mit der WKN HM3P42 von HSBC können Anleger jetzt für 24 Monate hohe Zinsen in Höhe von nominell 10,0 Prozent pro Jahr einfahren. Und das garantiert. Damit können Sparer Tagesgeld lässig schlagen - und Anleger die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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