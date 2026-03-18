Die Wall Street hat am Mittwoch deutlich nachgegeben: Der Dow Jones verlor 1,6 Prozent und schloss bei 46.225 Zählern - ein neues Jahrestief. Damit liegt der Leitindex erstmals seit Monaten unter seiner 200-Tage-Linie. Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben deutlich nach. Grund für die Talfahrt waren neue Wirtschaftsdaten aus den USA sowie die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, die erneut Sorgen über anhaltend hohe Inflation schürten. Die Notenbank hielt den Leitzins im Zielkorridor von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär