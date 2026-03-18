München - Der FC Bayern München hat sich mit einem überzeugenden 4:1-Sieg im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo den Einzug ins Viertelfinale der Champions League gesichert. Bereits das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 6:1 für sich entschieden, sodass die Ausgangslage für die Münchner komfortabel war. Im Viertelfinale wartet nun Real Madrid auf die Bayern.



Die Partie begann mit einer defensiven Ausrichtung der Gäste aus Bergamo, die von Anfang an Beton anrührten. Dennoch gelang es den Bayern, in der 25. Minute durch einen Handelfmeter von Harry Kane in Führung zu gehen. Der Elfmeter musste wiederholt werden, da der Torwart von Atalanta sich zu früh von der Linie bewegt hatte. Kane verwandelte im zweiten Versuch sicher. In der zweiten Halbzeit erhöhte Harry Kane in der 54. Minute mit einer beeindruckenden Einzelaktion auf 2:0. Lennart Karl baute die Führung in der 56. Minute nach einem schönen Spielzug auf 3:0 aus.



Atalanta zeigte sich danach etwas mutiger, wurde jedoch in der 70. Minute von einem Konter überrascht, den Luis Díaz mit einem gefühlvollen Lupfer zum 4:0 abschloss. Den Ehrentreffer für die Italiener erzielte Lazar Samardzic in der 85. Minute per Kopf nach einer Ecke. Trotz des späten Treffers blieb der Sieg der Bayern ungefährdet, die als letzter Bundesligist in der Champions League vertreten sind.





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