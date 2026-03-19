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Supermicro gehört zu den ersten Unternehmen, die den NVIDIA BlueField-4 STX Speicherserver zur Verbesserung der KI-Inferenzleistung vorstellen



19.03.2026 / 05:45 CET/CEST

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Supermicro unterstreicht seine Führungsrolle mit einem der ersten Context-Memory-(CMX)-Speicherserver, der auf der NVIDIA-STX-Referenzarchitektur für KI-Speicher basiert.

Der BlueField-4-STX-Speicherserver kombiniert NVIDIA Vera CPU und NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC.

Der Speicherserver von Supermicro baut auf dem im vergangenen Jahr eingeführten Petascale-JBOF-All-Flash-Array auf, das von NVIDIA BlueField-3 unterstützt wird. SAN JOSE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplett-IT-Lösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute einen der branchenweit ersten Context-Memory-(CMX)-Speicherserver im Rahmen der auf der NVIDIA GTC 2026 angekündigten NVIDIA-STX-Referenzarchitektur vorgestellt. STX ist eine neue modulare Referenzarchitektur von NVIDIA, die darauf ausgelegt ist, den gesamten Lebenszyklus von KI zu beschleunigen. "Supermicro gehört mit neuen Rack-Scale-Architekturen weiterhin zu den ersten Anbietern am Markt, die auf die Anforderungen eines sich rasant entwickelnden Kundenkreises rund um KI-Fabriken zugeschnitten sind", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Aufbauend auf der im vergangenen Jahr eingeführten Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash), mit der wir die Machbarkeit einer von NVIDIA BlueField-3 DPUs unterstützten JBOF nachgewiesen haben, haben wir den CMX-Speicherserver entwickelt. Unser Prototyp der neuesten Speicherarchitektur zeigt, wie eng wir mit NVIDIA zusammenarbeiten und wie entschlossen wir sind, bahnbrechende Technologien als Erster am Markt verfügbar zu machen." Weitere Informationen zum neuen Speicherserver von Supermicro auf Basis der NVIDIA-STX-Referenzarchitektur finden Sie auf: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage Unter Nutzung der STX-Architektur wurde der CMX-Server dafür entwickelt, die Herausforderung langlebiger KI-Abfragen und mehrstufiger agentischer Workloads mit Schlussfolgerungsketten zu bewältigen, bei denen auf frühere und zwischengespeicherte Tokens zugegriffen werden muss, die mit der Anfrage des Nutzers verknüpft sind. Diese Lösung beschleunigt die Ergebnisbereitstellung und senkt zugleich den Strombedarf, der andernfalls für eine Neuberechnung der Ergebnisse erforderlich wäre, wenn der lokal für die Tokens benötigte Speicher nicht ausreicht. Diese Speicherung von Tokens, der sogenannte Key-Value-(KV)-Cache, wird von NVIDIA Dynamo, der Orchestrierungsebene von NVIDIA für Inferenz, verwaltet. Mit der Markteinführung der STX-Lösung wird Supermicro gemeinsam mit diesen und weiteren Softwarepartnern an Portierung und Validierung arbeiten. Zudem werden Supermicros langjährige Beziehungen zu führenden SSD-Anbietern wie Micron, Samsung, Phison und anderen Tests für die spezifischen Anforderungen der STX-Architektur ermöglichen. Auf der GTC 2026 hat Supermicro außerdem sieben AI-Data-Platform-Lösungen angekündigt, die auf der RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU basieren und gemeinsam mit NVIDIA sowie Speicherpartnern wie Cloudian, DDN, Everpure (ehemals Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data und WEKA angeboten werden. Die AI Data Plattform ermöglicht Unternehmen, ihre Daten für KI-Workloads zu verarbeiten. Der CMX-Server wird auf der NVIDIA GTC 2026 vom 16. bis 19. März am Supermicro-Stand Nr. 1113 sowie im NVIDIA-Ausstellungsbereich gezeigt. Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- sowie Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und ermöglicht unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Abläufe für Skalierung und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935981/Supermicro_CMX_Storage_Server.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5868505/Supermicro_Logo.jpg



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