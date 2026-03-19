Helvetica Property / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fonds
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 19. März 2026 - Der kotierte Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einer starken operativen Entwicklung ab und bestätigt damit die erfolgreiche Transformation und Portfoliooptimierung der vergangenen Jahre. Nach gezielten Verkäufen und Neuinvestitionen, Portfolioanpassungen und der Kotierung an der SIX Swiss Exchange präsentiert sich der Fonds heute mit einem fokussierten und qualitativ gut positionierten reinen Wohnportfolio, dem tiefsten Leerstand seit Lancierung und stabilen Erträgen auf Basis hoher Mietnachfrage.
Der Jahresabschluss 2025 bestätigt diese Entwicklung eindrücklich: Der HSL Fund erzielt eine Anlagerendite von 4.68 %, während der Nettoertrag von CHF 2.84 pro Anteil eine stabile verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil auf Vorjahresniveau ermöglicht. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 2.7 %. Gleichzeitig konnte der Leerstand per Stichtag auf 2.9 % reduziert werden, während sich die Mietzinsausfallrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rund 200 Basispunkte verbesserte und damit ebenfalls den tiefsten Stand seit Lancierung des Fonds erreicht. Die Fremdfinanzierungsquote bleibt dabei mit 27.55% und einer Restlaufzeit von 2.1 Jahren im Zielkorridor.
Mit einem Portfolio von rund CHF 504 Mio., bestehend aus 38 Wohnliegenschaften in wachstumsstarken suburbanen Lagen, von denen rund 70 % bereits über eine GEAK-Energieeffizienz von A bis C verfügen und somit qualitativ gut positioniert sind, startet der Fonds damit aus einer bereinigten und stabilisierten Ausgangslage in die nächste Phase seiner Entwicklung.
Parallel zur hohen Ertragsfähigkeit wurde auch im Jahr 2025 die umfassende Portfolioanalyse voran-getrieben und grösstenteils abgeschlossen. Dabei wurden im bestehenden Portfolio weitere Projekte mit Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial identifiziert und gezielt weiterverfolgt, welche in den kommenden Jahren zusätzliche Wert- und Ertragsimpulse ermöglichen werden. Der HSL Fund verbindet damit heute eine stabile Ertragsbasis mit klar identifizierten Wertschaffungspotenzialen im Bestand.
Der Fonds wird aktuell nahe am Nettoinventarwert gehandelt und bietet damit einen attraktiven Einstiegspunkt im Vergleich zu zahlreichen kotierten Schweizer Wohnimmobilienfonds, die derzeit mit deutlichen Aufschlägen bewertet sind.
Nettoertrag und Ausschüttung
Der Nettoertrag belief sich auf CHF 10.1 Mio. bzw. CHF 2.84 pro Anteil (Vorjahr: CHF 10.8 Mio. bzw. CHF 2.82 pro Anteil). Trotz einer um rund 20 % kleineren Portfoliogrösse reduzierte sich der Nettoertrag lediglich um 6 %, unterstützt durch Portfoliooptimierungen, geringere Mietzinsausfälle sowie tiefere Finanzierungskosten. Damit kann erneut eine Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil erfolgen, welche verrechnungssteuerfrei ist.
Portfoliogrösse und Wertzuwachs
Der Verkehrswert des Portfolios lag per 31. Dezember 2025 bei CHF 504.5 Mio. (Vorjahr: CHF 530.3 Mio.). Die Veränderung resultiert aus Verkäufen von fünf Liegenschaften im Umfang von CHF 67.7 Mio., Zukäufen von drei Objekten über CHF 34.7 Mio. sowie einer like-for-like-Aufwertung des Bestandsportfolios von rund 1.6 %. Diese basiert auf aktivem Leerstandsabbau, wertvermehrenden Investitionen sowie einer leichten Reduktion des Diskontsatzes.
Kapitalerfolg und Veränderung Liquidationssteuern
Aus den Verkäufen resultierte ein realisierter Kapitalerfolg von CHF 1.3 Mio. Zusätzlich ergab sich ein unrealisierter Kapitalerfolg von CHF 4.8 Mio., während sich die geschätzten Liquidationssteuern um rund CHF 1.0 Mio. erhöhten.
Anlagerendite
Die Anlagerendite beträgt 4.68 % und liegt deutlich über dem Vorjahreswert. Sie resultiert aus einem Anstieg des NAV pro Anteil auf CHF 102.69 sowie der im April 2025 ausbezahlten Ausschüttung von CHF 2.80. Die Nettoerträge trugen CHF 2.84 pro Anteil bzw. 2.89 Prozentpunkte zur Rendite bei. Aus Kapitalerfolgen und Steuerveränderungen resultierten CHF 1.41 pro Anteil bzw. 1.44 Prozentpunkte. Zusätzlich wirkte ein Sondereffekt von 35 Basispunkten aus Rückvergütungen zugunsten des Fondsvermögens.
Durchschnittsverzinsung
Die Durchschnittsverzinsung per Stichtag konnte um 23 Basispunkte auf 1.21 % gesenkt werden. Durch den Abschluss langfristiger Hypotheken mit Laufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren erhöhte sich die Restlaufzeit der Fremdfinanzierung auf 2.1 Jahre (Vorjahr: 1.4 Jahre).
Ausblick
Nach der erfolgreichen Stabilisierung und Portfoliooptimierung der vergangenen Jahre ist der HSL Fund heute solide positioniert und verfügt über eine stabile operative Basis. Der Fokus der Fondsleitung liegt nun darauf, zusätzliche Wertschaffungspotenziale im bestehenden Portfolio zu realisieren.
Im Jahr 2025 wurde eine umfassende Portfolioanalyse durchgeführt, bei der mehrere konkrete Projekte mit Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial identifiziert wurden. Parallel dazu prüft die Fondsleitung weiterhin selektive Opportunitäten für gezieltes Wachstum in wachstumsstarken suburbanen Wohnlagen.
Vor dem Hintergrund stabiler Cashflows, identifizierter Entwicklungspotenziale und einer strukturell robusten Wohnraumnachfrage sieht sich der HSL Fund gut positioniert für die nächste Entwicklungsphase.
Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2025 des HSL Fund: Helvetica.com
Medienkontakt
Über Helvetica
Helvetica Swiss Living Fund
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetica Property
|Brandschenkestrasse 47
|8002 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 544 7080
|E-Mail:
|office@helvetica.com
|Internet:
|www.helvetica.com
|ISIN:
|CH0335507932
|Valorennummer:
|33550793
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2294074
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294074 19.03.2026 CET/CEST