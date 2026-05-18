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Helvetica Swiss Living Fund - Prüfung einer Kapitalerhöhung



18.05.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 18.05.2026 - Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) prüft eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 40 - 50 Mio. im zweiten Quartal 2026. Das zusätzliche Kapital soll für den weiteren Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden. Die Fondsleitung hat bereits mehrere attraktive Wohnimmobilien ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen dieser Objekte beträgt rund CHF 50 Mio. Die Liegenschaften befinden sich in der Ostschweiz und im Aargau und weisen Nettorenditen über dem Durchschnitt des aktuellen Bestandesportfolios aus. Zusätzlich eruierte der Helvetica Swiss Living Fund eine weitere Pipeline an Immobilien, welche der suburbanen Wohnstrategie des HSL Fund entsprechen und deren Erwerb derzeit geprüft werden. Die geplanten Investitionen sollen die Ertragskraft, die Portfolioqualität sowie die Diversifikation des Fonds weiter stärken. Ein Teil des Kapitals soll zudem in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert werden. Nach Umsetzung wird eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft und eine entsprechende Wertsteigerung erwartet. Bestehende und neue Investoren haben bereits Interesse an der möglichen Kapitalerhöhung signalisiert. Über weitere Einzelheiten wird die Fondsleitung zeitnah orientieren. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668 Disclaimer

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