Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 18.05.2026 - Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) prüft eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 40 - 50 Mio. im zweiten Quartal 2026.
Das zusätzliche Kapital soll für den weiteren Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden.
Die Fondsleitung hat bereits mehrere attraktive Wohnimmobilien ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen dieser Objekte beträgt rund CHF 50 Mio. Die Liegenschaften befinden sich in der Ostschweiz und im Aargau und weisen Nettorenditen über dem Durchschnitt des aktuellen Bestandesportfolios aus.
Zusätzlich eruierte der Helvetica Swiss Living Fund eine weitere Pipeline an Immobilien, welche der suburbanen Wohnstrategie des HSL Fund entsprechen und deren Erwerb derzeit geprüft werden. Die geplanten Investitionen sollen die Ertragskraft, die Portfolioqualität sowie die Diversifikation des Fonds weiter stärken.
Ein Teil des Kapitals soll zudem in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert werden. Nach Umsetzung wird eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft und eine entsprechende Wertsteigerung erwartet.
Bestehende und neue Investoren haben bereits Interesse an der möglichen Kapitalerhöhung signalisiert. Über weitere Einzelheiten wird die Fondsleitung zeitnah orientieren.
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2328590 18.05.2026 CET/CEST