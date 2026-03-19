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Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
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zukunftsbilanzen.de
19.03.2026 06:46 Uhr
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Antimony Resources: Auf der Spur des wichtigsten Metalls, das keiner kennt

Kein Halten gab es zuletzt für die Aktie von Antimony Resources. Seit Mitte Februar hat sich der Kurs glatt verdoppelt und schoss sogar über die Marke von einem Euro. An der Heimatbörse in Kanada ist das Rohstoffunternehmen dem Pennystockniveau mit Kursen von deutlich über einem Dollar (CAD) bereits entwachsen. Was steckt hinter dem steilen Anstieg? Der Junior Explorer sitzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem riesigen Antimon-Vorkommen. Das ist nach Worten von CEO James R. Atkinson schlicht "das wichtigste Metall, das keiner kennt".

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Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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