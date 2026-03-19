DocMorris AG
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Frauenfeld, 19. März 2026
Medienmitteilung
DocMorris und Google gehen Partnerschaft ein, um eine der führenden KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattformen Europas voranzutreiben
DocMorris und Google gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um DocMorris' Transformation zum «AI-First»-Unternehmen zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Initiative wird DocMorris die hochmodernen KI-Fähigkeiten und die sichere Cloud-Infrastruktur von Google nutzen, um ihre digitale Gesundheitsplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Dabei verbindet DocMorris ihre umfassende Expertise im Bereich Gesundheit und Pharmazie mit Googles fortschrittlichsten Technologien.
Transformation der Patientenerfahrung durch KI
«Im Kern unserer Transformation steht der Patient. Durch die Nutzung von Googles erstklassiger KI-Infrastruktur und Sicherheitsstandards ermöglichen wir Menschen einen direkten und sicheren Zugang zu ihrer eigenen Gesundheitsgeschichte durch eine personalisierte und intuitive Erfahrung», sagte Walter Hess, CEO von DocMorris. «Wir haben uns bewusst für Google als Partner entschieden, weil sie es uns ermöglichen, die volle digitale Souveränität zu wahren und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit zu erfüllen. Die Übertragung unserer Daten an Google Cloud stellt sicher, dass unsere Innovationen auf einem Fundament aufbauen, das nicht nur hochmodern ist, sondern auch den strengen Standards entspricht, die unsere Kunden im Gesundheitswesen erwarten.»
Philipp Justus, Vice President von Google Central Europe, kommentierte die Partnerschaft: «KI ist ein starkes Werkzeug für Transformationen, und wir freuen uns, DocMorris auf ihrem Weg zu einem führenden KI-gestützten Unternehmen im Gesundheitswesen zu unterstützen. Durch die Nutzung von Google-Produkten und -Dienstleistungen, einschliesslich Google Cloud, unseren Gemini-Modellen, Google Ads und Google for Health, setzt DocMorris einen neuen Standard für ein personalisiertes, effizientes und sicheres Gesundheitsökosystem. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Gesundheitswesens gemeinsam neu zu gestalten.»
Die Partnerschaft stellt eine einzigartige Synergie zwischen mehreren Teams dar, darunter Google Ads, Google Cloud und Google for Health.
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