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DocMorris und Google gehen Partnerschaft ein, um eine der führenden KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattformen Europas voranzutreiben



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 19. März 2026 Medienmitteilung DocMorris und Google gehen Partnerschaft ein, um eine der führenden KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattformen Europas voranzutreiben DocMorris und Google gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um DocMorris' Transformation zum «AI-First»-Unternehmen zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Initiative wird DocMorris die hochmodernen KI-Fähigkeiten und die sichere Cloud-Infrastruktur von Google nutzen, um ihre digitale Gesundheitsplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Dabei verbindet DocMorris ihre umfassende Expertise im Bereich Gesundheit und Pharmazie mit Googles fortschrittlichsten Technologien. Transformation der Patientenerfahrung durch KI

Die Partnerschaft wird nahtlos vernetzte, KI-gesteuerte Patientenservices für DocMorris bereitstellen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören: KI-Gesundheitsbegleiter: Ein personalisierter digitaler Gesundheitsbegleiter, der Gemini-Modelle und Google-Produkte wie YouTube und Health Connect nutzt, um Patienten und Konsumenten vom Auftreten der Symptome bis zur Einlösung des E-Rezepts nahtlos zu betreuen und begleiten.

KI-gestützte Online-Apotheke: Einsatz von dialogorientierter KI, um den 11 Millionen aktiven Kunden von DocMorris ein intuitives, personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Unternehmensproduktivität: Implementierung von Google Workspace mit Gemini und agentenbasierter KI zur Steigerung der operativen Effizienz in den europäischen Märkten von DocMorris.

Cloud- und Datensicherheit: Migration der gesamten Infrastruktur von DocMorris auf Google Cloud, um sicherzustellen, dass persönliche Gesundheitsdaten in EU-Rechenzentren verarbeitet werden und den führenden Sicherheitsstandards entsprechen. «Im Kern unserer Transformation steht der Patient. Durch die Nutzung von Googles erstklassiger KI-Infrastruktur und Sicherheitsstandards ermöglichen wir Menschen einen direkten und sicheren Zugang zu ihrer eigenen Gesundheitsgeschichte durch eine personalisierte und intuitive Erfahrung», sagte Walter Hess, CEO von DocMorris. «Wir haben uns bewusst für Google als Partner entschieden, weil sie es uns ermöglichen, die volle digitale Souveränität zu wahren und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit zu erfüllen. Die Übertragung unserer Daten an Google Cloud stellt sicher, dass unsere Innovationen auf einem Fundament aufbauen, das nicht nur hochmodern ist, sondern auch den strengen Standards entspricht, die unsere Kunden im Gesundheitswesen erwarten.» Philipp Justus, Vice President von Google Central Europe, kommentierte die Partnerschaft: «KI ist ein starkes Werkzeug für Transformationen, und wir freuen uns, DocMorris auf ihrem Weg zu einem führenden KI-gestützten Unternehmen im Gesundheitswesen zu unterstützen. Durch die Nutzung von Google-Produkten und -Dienstleistungen, einschliesslich Google Cloud, unseren Gemini-Modellen, Google Ads und Google for Health, setzt DocMorris einen neuen Standard für ein personalisiertes, effizientes und sicheres Gesundheitsökosystem. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Gesundheitswesens gemeinsam neu zu gestalten.» Die Partnerschaft stellt eine einzigartige Synergie zwischen mehreren Teams dar, darunter Google Ads, Google Cloud und Google for Health. Kontakt für Analysten und Investoren

Moritz Stahlhut, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Zürich / hybrid) 16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update



DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.



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