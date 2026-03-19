Steckborn - Die Versandapotheke DocMorris hat 2025 wie erwartet einen hohen Verlust geschrieben. Das Unternehmen bekräftigt jedoch das Ziel, im Laufe des Jahres 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen. Zudem kündigte es die Schliessung des Logistikstandorts Ludwigshafen aus Effizienzgründen an. Betroffen sind 100 Mitarbeitende. Der bereinigte Betriebsverlust (EBITDA) wurde leicht auf 48 Millionen von 49 Millionen im Vorjahr reduziert, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab