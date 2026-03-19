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United Internet mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2025



19.03.2026 / 07:29 CET/CEST

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Kundenverträge: + 700.000 auf 29,72 Mio. Verträge

Umsatz: + 1,9 % auf 6,104 Mrd. EUR

EBITDA: + 2,4 % auf 1,282 Mrd. EUR

Dividendenvorschlag: 0,50 EUR je Aktie

Prognose 2026: Umsatzanstieg auf 6,25 Mrd. EUR, EBITDA-Verbesserung auf 1,45 Mrd. EUR Montabaur, 19. März 2026. Die United Internet AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Auch im aktuellen Berichtszeitraum hat die Gesellschaft in neue Kundenverträge sowie die Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 700.000 auf 29,72 Mio. Verträge gesteigert werden. Dabei kamen im Segment "Consumer Applications" 310.000 kostenpflichtige Verträge hinzu und im Segment "Business Applications" 460.000 Verträge. Im Segment "Consumer Access" kamen 40.000 Mobile Internet Verträge hinzu, während sich die Zahl der Breitband-Verträge erwartungsgemäß um 110.000 reduzierte. Die United Internet Tochter IONOS Group SE hat im September 2025 entschieden, die Sedo GmbH (IONOS Geschäftsfeld "AdTech") zum Verkauf zu stellen. Der Fokus des Managements soll sich auf die Kerngeschäftsfelder "Web-Presence & Productivity" und "Cloud Solutions" ausrichten. Infolge dieser Entscheidung wird Sedo gemäß IFRS 5 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich bilanziert. Die Umsatz- und Ergebniskennzahlen des Vorjahres wurden zur Vergleichbarkeit entsprechend angepasst. Zusätzlich bereinigt um den Umsatzbeitrag des Mitte Oktober 2025 verkauften Geschäftsfeldes "Energy" stieg der Umsatz von United Internet im Geschäftsjahr 2025 von 5.990,8 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert) um 1,9 % auf 6.103,8 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 1.282,0 Mio. EUR und lag damit um 2,4 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert (1.251,6 Mio. EUR). Die darin enthaltenen Aufwendungen für den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes beliefen sich unverändert zum Vorjahr auf -265,3 Mio. EUR. Infolge gestiegener Abschreibungen lag das bereinigte EBIT mit 585,3 Mio. EUR leicht unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (596,8 Mio. EUR). Die darin enthaltenen Abschreibungen erhöhten sich, insbesondere infolge der Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes von 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes, auf insgesamt 696,7 Mio. EUR (Vorjahr: 654,8 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,86 EUR auf 1,23 EUR. Ursächlich für diesen Anstieg waren vor allem geringere Steueraufwendungen. Der Cash-Capex belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf -730,8 Mio. EUR (Vorjahr: -774,6 Mio. EUR). Dividende Auf Basis der Geschäftszahlen 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der United Internet AG der am 21. Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vor. Ausgehend von rund 172,8 Mio. dividendenberechtigten Aktien (Stand: 31. Dezember 2025) ergäbe sich daraus eine Ausschüttungssumme von 86,4 Mio. EUR. Die Ausschüttungsquote läge damit bei 40,8 % des bereinigten Konzernergebnisses aus fortgeführten Geschäftsbereichen nach Minderheitenanteilen (211,8 Mio. EUR). Ausblick 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert United Internet einen Umsatzanstieg auf ca. 6,25 Mrd. EUR (2025: 6,104 Mrd. EUR). Das EBITDA soll auf ca. 1,45 Mrd. EUR (2025: 1,282 Mrd. EUR) zulegen. Der Cash-Capex soll 600 - 650 Mio. EUR betragen (2025: 730,8 Mio. EUR). Eine Kennzahlen-Übersicht sowie der Jahresabschluss 2025 stehen unter www.united-internet.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Über United Internet Die United Internet AG ist mit über 29 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit rund 10.550 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence. Ansprechpartner United Internet AG

Lisa Pleiß

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presse@united-internet.de Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Konzernabschluss 2025 der United Internet AG auf Seite 26 zur Verfügung.



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