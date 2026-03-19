+45% in einem Monat, Gas über 54 Euro: Beginnt jetzt die nächste Phase bei CanCambria?

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In den vergangenen Wochen ist die Aktie von CanCambria Energy Corp. (WKN: A3EKUB | Symbol: 4JH ) um rund 45% gestiegen, inklusive eines starken +18%-Tagesanstiegs.

Dieser Artikel wird im Auftrag von CanCambria Energy Corp. veröffentlicht.



Liebe Leserinnen und Leser,

das Momentum baut sich auf. Der Markt hat bereits seine erste Bewegung gemacht.

Doch die entscheidende Frage lautet jetzt:

War das nur der Anfang?

In den vergangenen Wochen ist die Aktie von CanCambria Energy Corp. (WKN: A3EKUB | Symbol: 4JH ) um rund 45% gestiegen, inklusive eines starken +18%-Tagesanstiegs.

Solche Bewegungen entstehen selten ohne Grund.

Und noch seltener enden sie nach nur einer einzigen Welle.

Denn während viele Anleger noch versuchen, die Entwicklung einzuordnen, entfaltet sich im Hintergrund eine deutlich größere Story.

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Die Gaspreise steigen weiter

Parallel dazu verstärkt sich das makroökonomische Umfeld weiter.

Die europäischen Erdgas-Futures notieren inzwischen über €54/MWh und bleiben auf erhöhtem Niveau, während die Märkte auf folgende Entwicklungen reagieren:

• eskalierende Spannungen im Nahen Osten

• Angriffe auf kritische Energieinfrastruktur

• anhaltende Risiken rund um die Straße von Hormus

• Unsicherheit bei globalen LNG-Lieferketten

Trotz Diskussionen über militärische Eskorte für Tanker bleibt eines klar:

Die Lage ist weiterhin instabil.

Die entscheidende Frage

Der Markt beginnt zunehmend, ein Szenario einzupreisen, das vor wenigen Wochen noch unwahrscheinlich erschien:

Was passiert, wenn LNG-Lieferungen länger gestört bleiben?

Europa steht weiterhin vor strukturellen Herausforderungen:

• begrenzte eigene Gasproduktion

• starke Abhängigkeit von LNG-Importen

• hohe geopolitische Verwundbarkeit

Diese Risiken werden aktuell in Echtzeit sichtbar.

Übergang in die nächste Phase?

Viele erfolgreiche Energieaktien folgen einem ähnlichen Muster:

Phase 1: unbeachtet

Phase 2: erste starke Kursbewegung

Phase 3: steigende Aufmerksamkeit und Momentum

Phase 4: breite Marktteilnahme

Mit einem Anstieg von +45% innerhalb eines Monats könnte sich CanCambria aktuell genau im Übergang befinden:

von Phase 2 zu Phase 3

Und genau dort entstehen häufig die dynamischsten Kursbewegungen.

Warum CanCambria (WKN: A3EKUB | Symbol: 4JH) jetzt auffällt

In einem enger werdenden Gasmarkt gibt es nur wenige Unternehmen, die folgende Faktoren kombinieren:

große Gasressourcen

Lage innerhalb Europas

Pipeline-Anbindung

Unabhängigkeit von LNG

CanCambria vereint genau diese Eigenschaften.

Das Unternehmen kontrolliert:

1,1 Billionen Kubikfuß (TCF) Erdgas

ein Projekt in Ungarn

direkten Zugang zum europäischen Pipeline-Netz

Und genau dieser Punkt ist entscheidend.

Denn im Gegensatz zu LNG ist dieses Gas:

• nicht von Tankern abhängig

• nicht von geopolitischen Engpässen betroffen

• direkt innerhalb Europas verfügbar

LNG wird neu bewertet

Die aktuelle Situation macht eine zentrale Schwäche sichtbar:

LNG ist keine echte Energiesicherheit - es ist Logistik.

Und Logistik kann ausfallen.

Diese Erkenntnis führt dazu, dass der Markt beginnt, den Fokus zu verschieben:

hin zu lokal verfügbaren Energiequellen

Und genau diese sind in Europa äußerst begrenzt.

Die Bewertung bleibt spannend

Trotz der jüngsten Kursbewegung bleibt ein zentraler Punkt bestehen:

Das Kiskunhalas-Projekt weist laut Analyse einen:

NPV10 von rund $1,76 Milliarden USD

auf.

Typischerweise werden Energieentwicklungsprojekte mit:

10% bis 30% des NPV

bewertet.

Das würde eine potenzielle Bewertungsspanne von:

$175 Mio. bis über $500 Mio.

implizieren.

Und das basiert auf älteren Gaspreisannahmen.

Die aktuelle Marktlage ist deutlich stärker.