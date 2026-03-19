Dübendorf - Statt immer mehr Beton und Stahl zu verbauen, setzt ein europäisches Forschungsteam mit Beteiligung der Empa auf intelligente Formen, digitale Fertigung und alternative Bindemittel. So soll ein klimafreundlicher Baustoff entstehen, der filigran und dennoch stabil ist - und sich per 3D-Druck massgefertigt herstellen, wieder zerlegen und neu verwenden lässt. Mit möglichst wenig Masse, ohne aufwändige Stahlbewehrung und ohne Zement wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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