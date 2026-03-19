EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|Rixbecker Str. 75
|59552 Lippstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.hella.de/ir
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294112 19.03.2026 CET/CEST
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