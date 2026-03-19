Zürich - Die Eskalation der Ereignisse im Nahen Osten stützt den Dollar auf breiter Front. So hat sich das Währungspaar EUR/USD auf 1,1468 abgeschwächt. Über Nacht war der Aufwärtstrend des Dollars zwar moderat, im Vergleich zu den 1,1549 von vor 24 Stunden allerdings markant. Zum Franken hat der Dollar auf 0,7924 angezogen. Auch hier ist dies im Vergleich zum Vorabend kaum verändert, am Mittwochmorgen lag er allerdings noch bei 0,7851, also mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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