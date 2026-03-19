Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 907473 | ISIN: FR0000035784 | Ticker-Symbol: 36J
Frankfurt
19.03.26 | 08:23
0,088 Euro
-69,48 % -0,199
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRANSITION EVERGREEN SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TRANSITION EVERGREEN SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1090,11509:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TRANSITION EVERGREEN
TRANSITION EVERGREEN SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TRANSITION EVERGREEN SA0,088-69,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.